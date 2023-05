JANUSED TÕTAKE ⟩ Vaata, kus Kuressaares puhast joogivett jagub!

Enserdi juhataja Märt Käesel ütles, et nende veega varustatus on täna väga hea. "Õnneks on meie varustatavus tükk maad kiirem. Käisime vahepeal Lümandas ise veel järgi ja kuna laupäeval veel paanikat ei olnud ning pühapäeval olime suletud, siis on meil varu sees endiselt olemas," sõnas Käesel. "Lisaks kasvatasime varu täna veel juurde."

Enim minevad on 5-liitrised ja 1,5-liitrised veemahutid. "Ostavad nii firmad kui ka eraisikud," nentis Käesel.

"Need, kes on harjunud kogu aeg nt Selveris käima, siis neil hea teada, et suuremal poel võib ju minna ka homseni aega, enne, kui uus tarne tuleb. Rimis samamoodi, vaadates eilseid pilte - poed olid täiesti tühjad."

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski nentis, et Saare Selveri kliendid ostavad vett tavapäraselt. "Paanikat ega midagi märkimisväärset ja laiaulatuslikku kõhutõvega seoses tarbijakäitumises märgata ei ole," sõnas Veski. "Kaupa on saadaval ja jagub tavapäraselt."

Mõlema Saaremaa Rimi kaupluse juhid kinnitasid aga, et täiendav vee varu jõuab poodi tänase jooksul - tellimused on tehtud ja teel. Vett peaks jaguma ka Maximas.