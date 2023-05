Arnold Rüütlil on kaks sünnipäeva: mais ja augustis

“President Arnold Rüütel on üks meie väga vähestest rahvajuhtidest, kel on kaks sünnipäeva. Sündinud on ta 10. mail, kuid samamoodi peaks talle õnne soovima augustis – ja mitte ainult riigipüha puhul –, sest kui 1991. a tagasipöördekatse ajal läinuks midagi valesti või teisiti, võinuks see Rüütlile maksma minna elu või vähemalt pika vangistuse kaasa toonud,” kirjutab Heiki Veidebaum, üks laulvas revolutsioonis osalenutest.