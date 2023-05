Kuressaare elas nädal otsa veekriisi lainel

Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm ütles eile keskpäeval Saarte Häälele, et veevärgi täielikuks puhastamiseks on minna veel mõned sammud. Üks olulisi neist on see, et kõik kinnistud ja hooned peaksid oma veekraanid esimesel võimalusel lahti keerama ja veel 5 minutit voolata laskma. Täpsema juhendi leiab selleks tänase lehe 2. leheküljelt.