Kuressaare jaoks on joogivee saastumine ja inimeste haigestumine kindlasti kriis, mis paraku pole veel lõppenud. Puhas joogivesi on ju elutähtis teenus ning vee reostumine puudutab kõiki Kuressaare inimesi.

Kas Saaremaa vallavalitsus on kriisist teavitamisel olnud piisavalt operatiivne – meil oli sel teemal vallavalitsuse inimestega väga tõsine vestlus. Seekordse kriisi algus oli selline, nagu kriisidel ikka. Ka vallavalitsusel endal oli informatsiooni puudus – keegi ei teadnud täpselt, mis juhtus, kuidas juhtus ning kui kaua see kesta võib. See on nagu elus ikka – kui kriis tuleb, siis sa ei tea, kuhu see lõpuks välja jõuab.