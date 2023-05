"Idee lühidalt ja lihtsalt kokkuvõetult on hakata turult kokku ostma järelejäävat kiirestiriknevat toitu, milleks on esialgu köögi- ja puuviljad, ning neid ostetaks kokku nii jaemüügist ehk kauplustest ja hulgiladudest kui ka esmatootmisest ehk kasvatajatelt," selgitas Rasmus Berens .

Tema sõnul on esmatootmises probleemiks, et kaubandus ostab kokku kindlate mõõtude ja parameetritega toorainet, et kõik oleks kaubanduslikult ilus, jättes tootjatele kätte tooraine, mida on poodidesse keeruline müüa.