Esmaspäeval kõrgrõhkkonna mõju väheneb. Ida poolt läheneb nõrk madalrõhuvöönd ja pilvi tuleb lisaks. Ida-Eestisse jõuab hoovihmade vöönd, mis liigub edasi lääne poole, võib olla äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 18..23°C.

Teisipäeval madalrõhuvöönd taas nõrgeneb ja vihmahooge on üksikuid. Tuul on ikka nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 5..11, päeval 20..24°C, tuulele avatud rannikul jääb 15°C lähedale.