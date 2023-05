MUHU UUDISSED ⟩ Kohe mitu pidu üheteese järges

Mudud tuleks ennassid jälle kirja anda. Kõege param oo seda tiha, kui kirjuta julikaroos@hotmail.com aadressi piale kiri. Neh, kuolitus oo mõteldud ikka iseäranis nõukstele, kis tahaks kangest õppe, et mil moel sest lambavillast kena pehme lõŋŋa suab. Jälle üks nõuke tarkus, midast muiste ossati, aga mis nüidseks oo änamaste unun.

Mineva nädali olli moole ühna üllatus, kui ma kuulsi, et meite Muhu lasteaid suab juba 55- vuastaseks. Ei, neh mis sa kostad. Ja 30. mail kellu kümnest oodetse nüid kõiki vilistlasi ja endisi lasteaa tüötajaid ja nõuksi inimesi, kis küll põle lasteaiaga miskitpidi siotud olngiid kunagid, aga kelledele kangest mieldib laste laul ja tants, suurde sünnipääva pidusse.

Neh, neid vilistlasi oo ju selle 55 vuastaga ikka kena jäo korjan. Ja juba ette oo arvata, et ega nie kõik sõnna lasteaa pissiksesse saali äe ep mahu mitte. Aga põlegid taris! Meitel oo ju Liiva linnas nüid vägev turuväljak ja sõnna mahub rahvast küll ning viel. Nõnna et aage aga ennassid kokku. Ruumi oo ja laste laul ning tants oo ikka munuksed vuadata oln.

Neh, ja põlast suab kua pirekse võtta. Nõnna et olge aga nobed omale kuupääva äe märkima ja ennassid kirja andma. Ah neh, niipalju ikka kua viel tiadmiseks, et alguse aaks oo kellu seitse õhta. Et suab parasaste omad ettevõtmised õigeks aaks korraks nurka vissata ja enne pirekse pidu pidada, kut suine rall lahti lähäb.