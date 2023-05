KALLE LAANET ⟩ Vaenamisest ja vabadusest

Kõik muutub. Enam-vähem kahe ja poole tuhande aasta eest oma asju ajanud Herakleitos pakub ajaloolastele ja filosoofidele tänaseni palju ainet vaidlusteks ning isegi see pole mõne asjatundja meelest selge, kas niisugune isik üldse olemaski oli. Ometigi on üldiselt levinud teadmine, et just temalt pärineb tõdemus panta rhei ehk kõik voolab, kõik muutub. Rohkem kui Herakleitose isik pakub vaidlusi ja tõlgendusvõimalusi see mõttetera, kuid järgnevalt püsin üldlevinud tõlke ja tõlgenduse raames – kõik muutub.