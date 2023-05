▶ Hooldereformiga seoses võib vist prognoosida, et järjekorrad hooldekodukoha saamiseks muutuvad pikemaks?

Muidugi võib inimeste huvi kasvada, aga kui palju – seda prognoosida ei saa. Need, kes on väga hädas – näiteks hooldavad dementset inimest –, ootavad kindlasti võimalust hooldekodukoht saada. On ju omaosalus seni olnud päris suur. Samas leidub neidki, kes ei ole valmis oma lähedast hooldekodusse saatma. Pahatihti pole ka eakad ise, kes kodus enam hakkama ei saa, nõus hooldekodusse minema.