JUHTKIRI ⟩ Kurikaelte kasvulava

Kuressaare linnas on kohti, kus noored südamerahus ja möödakäijate pilgu eest varjatult alkoholi tarbivad ja mitmeid teisi väärtegusid korda saadavad rohkem kui kahel käel kokku lugeda jõuaks. Leidub nii metsaonne kui ka kinnisvaraomanike poolt hooletusse jäetud hooneid, kus mõni alaealine on end lausa elama sättinud.

Ja need ei ole hubased ja helged ruumid, vastupidi. Üks kõige populaarsem noorte punker, mis muuseas asub üsna kesklinna lähedal, meie kõigi silme all, on kitsuke ja kottpime pööningukamber, kuhu lapsed on kokku vedanud nii diivanid, voodid, külmkapi kui ka muu eluks vajaliku. Kõikjal vedelevad viinapudelid, terved ja puruks pekstud, ning erinevaid toidupakendeid.

Piirkonnapolitseinikud, olles teinud noorega head koostööd, on suutnud nii mõnegi koha avastada, mida aeg-ajalt kontrollimas käiakse. Samamoodi on mures päästeamet, olles hädas alaealiste püromaanidega, kes eriti suvisel ajal teevad lõkkeid kohtades, kus seda tegema ei peaks.

Et mitte aina tegeleda tagajärgedega, võeti seekord punti ka vallavalitsuse järelevalveteenistus, kes kogunemiskohad ühise reidi käigus üle vaatas ja lubas kinnisvaraomanikega, kelle hoonetesse noored sisse pääsevad, ühendust võtta. Seni on vallavalitsust teavitatud mõningatest eriti probleemsetest kohtadest, kuid järelevalveametnike sõnul on enamike probleemkinnistute omanikud välismaalased, kellega on raske ühendust saada. Nii ongi näiteks ühe populaarsema kogunemiskoha uksed-aknad noortele valla tänaseni, olgugi et päästeamet teavitas valda juba pool aastat tagasi.