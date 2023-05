LÄBI RASKUSTE TÄHTEDE POOLE ⟩ Valmistume mustadeks päevadeks!

Millest palk koosneb? Tööle minnes lepib töötaja tööandjaga kokku töö, palga suuruse ja muud tingimused. Mainitud tingimused pannakse kirja töötaja ja tööandja vahelisse lepingusse, mis eelistatult võiks olla kirjalik, et hiljem vaidluse korral olla tõestusmaterjaliks. Põhipalga suurus peab olema töölepingus kirjas kas siis tunni-, päeva-, nädala- või kuupalgana. Kokkulepitud põhipalga suurust saab muuta ainult siis, kui mõlemad pooled on selles kokku leppinud. See tähendab, et ka palga vähendamiseks peab tööandja töötajalt nõusoleku saama. Kuna töölepingusse pannakse kirja põhipalgana brutopalk, siis tuleb teha vahet mõistetel “brutopalk” ja “netopalk”.