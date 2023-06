MÄLESTAME ⟩ Hüvasti, Ants Ink

Remondi ajal saime omavahel tuttavaks, rääkisime pikalt ja samal päeval tekkis meil vastastikune usaldav kokkulepe, et alustame koostööd. Tol päeval ma veel ei teadnud, et see kohtumine pani aluse meie pikaaegsele koostööle ja sõprusele, pani aluse ettevõtte Veemaailm INC loomisele.

Kord olin mures ühe alevi reoveepuhasti pärast, mille töös tekkisid minu jaoks arusaamatud häired. Antsul oli asja kohta oma teooria ja ta selgitas mulle: "Vaata, Mait, me oleme reoveepuhasteid ehitanud üle Eestimaa. Ja sa näed, et kõikjal, kus on head inimesed, seal on ka head bakterid, aktiivmuda kasvab rõõmuga ja puhastid töötavad nagu inglimeel. Aga seal, kus on nirud inimesed, on ka halvad bakterid ja meie puhastid töötada ei taha." Pean kinnitama, et see tema teooria vastas tegelikkusele.