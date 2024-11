Olgem koos laulus, vaikuses ja palves!

Taizé palvused on omanäolised, meditatiivsete lauludega. Laulud on lihtsad ja meloodilised, tavaliselt ühe- või kahelauselised ja neid korratakse üha uuesti ja uuesti. Et Taizé liikumine on rahvusvaheline, saab neid laule laulda ka eri keeltes. Laulude vahel loetakse Pühakirja, ollakse palves ja vaikuses. Pilkude ja mõtete koondamiseks on süüdatud palju küünlaid.