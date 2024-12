Kas nõue Lootsi 14 asuv lagumaja taastada on õiglane?

150 aastat vana lagunenud maja taastamine on kahtlemata keeruline ja kulukas ettevõtmine, eriti kui maja omanikul puuduvad selleks rahalised vahendid. Kui muinsuskaitseamet nõuab hoone taastamist algsel kujul omaniku kulul, tõstatab see küsimuse: kas selline nõue on õiglane ja kas see ei riiva omaniku põhiseaduslikke õigusi? Eesti põhiseadus sätestab mitmeid põhimõtteid, mis kaitsevad eraomandit ja kodanike õigusi: