Laupäeval jääb madalrõhkkond Loode-Venemaa kohale tiirlema ja selle serva mööda kandub meile jahedust. Öösel on üksikuid sajuhooge ja pilvi on hõredamalt ning temperatuur langeb õhus 0..+5°C-ni, maapinnal veidi alla 0°C.

Hommikul ja ennelõunal on sajuhooge enam Eesti idaservas, pärastlõunal pilved hõrenevad ja saju tõenäosus on juba üsna väike. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 11..15°C.