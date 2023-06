PUHKAJATE RÕÕMUKS ⟩ Alanud nädal tuleb mõnusalt suvine

Teisipäeval ulatub Skandinaaviast üle Läänemere Eesti kohale kitsas madalrõhuvöönd. Juba hommikul on oodata esimesi vihmahooge. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 4..9, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 11°C, päeval on 17..22°C.

Kolmapäeva öösel on tunda veel eemalduva madalrõhulohu mõju ja Ida-Eestis on kohati lühiajalisi sajuhooge. Tuul pöördub läänekaarest loodesse ja põhja, kuid ei ole eriti tugev. Päeval tugevneb Läänemere ja Baltimaade kohal väike kõrgrõhuala, tuul nõrgeneb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on öösel 5..11°C, päeval 16..20°C, tuulepealsel rannikul on jahedam.