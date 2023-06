“Leinav ema” saab koha kalmistul

Mullu augustis leidis Torgu osavallakogu, et kunstilist väärtust omavad neutraalsed sõjamonumendid nagu monument Vana-Torgu surnuaias, “Leinav ema” Lõopõllu külas ja mälestuskivid Säärel on väärt säilitamist. Samale järeldusele jõudis ka riigikantselei töörühm, mille eelmise aasta novembris avaldatud dokumendis “Monumentide töörühma kokkuvõte” on välja toodud ka “Leinav ema” kui neutraalne hauatähis, mis omab kõrget kunstiväärtust ja on loodud Eesti kunstniku poolt.