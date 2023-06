Sinu peamine töö on LHV pensionifondide kinnisvaraarenduse juhiks olla, nii et ennekõike tegeled raha ja üüripindadega.

Meie kätte LHV-s on oma teise samba pensionisäästud usaldanud 130 000 Eesti inimest ja minu vastutusalaks on investeerida seda raha kinnisvarasse, et läbi üüritulu pensionisääste kasvatada. Tuleb ju mõelda ka selle peale, mis meist pensioni ajal saab, ja teine sammas on üks parimaid säästmise võimalusi.