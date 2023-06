See ajalooline puumaja on n-ö suvekoduks enam kui sajale Saaremaa tootjale.

“Olen viimastel kuudel tegelenud Saarte koostöökogu uue arengustrateegiaga. Eelmine niisugune kava koostati aastal 2013 ja siis oli märgise EHTNE alla koondunud 28 liiget. Nüüd on võrgustikus EHTNE Saaremaa üle 160 ettevõtte. Oleme aru saanud, et koostööst on meile kõigile kasu. Üksinda punnitades ei jõuagi alati eesmärgini,” toonitas Suvepesa avamisel Saarte koostöökogu juhataja Koit Kelder.