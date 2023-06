JUHTKIRI ⟩ Saja, vihmake, saja!

Kui potipõllumehed kastavad oma peenraid ja kasvuhoonet kraani- või kaevuveega, siis kes see jaksab põlde kasta! Kaevuvettki ei pruugi peenramaa jaoks jaguda, sest paraku on tänavuse vihmavaese kevade ja suve haku tagajärg see, et paljud salvkaevud on kuivad.