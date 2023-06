Kolm riigigümnaasiumi abiturienti astusid saja punkti klubisse

Thomas Hendrik Liiv (klassist G3.K), Mihkel Tõnisots (G3.N) ja Indrek Mäeots (G3.O) said eksami eest 100 punkti. “Mul on väga hea meel, et meil uue koolina on esimesed saja punkti klubi liikmed,” rõõmustas SG direktor Ivo Visak.