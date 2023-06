VIDEO ja GALERII ⟩ Saaremaa gümnaasiumi teine lend läks lendu

„Ma mäletan oma esimest intervjuud Saarte Häälele, kus ütlesin - seda uut kooli ma ei hakka lõdva randmega tegema- niisamuti ma ütlen teile, et kui te võtate oma elus ette midagi suurt, pange sinna teotahe ja tehke, mida te päriselt tahate teha ja see saab tehtud,“ ütles oma kõnes Saaremaa Gümnaasiumi direktor Ivo Visak 151 noorele inimesele, kes oma gümnaasiumilõputunnistusele järgi tulnud olid.

Visak nentis, et statistiliselt olid tänavused lõpetajad isegi edukamad kui esimene. Spordihoone saal oli lõpetajate peresid ja sõpru puupüsti täis. „Kui te kunagi tunnete, et te olete üksi, siis meenutage seda vaatepilti siin-kui palju on teie ümber häid inimesi,“ ütles Visak kõnes veel.