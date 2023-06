Orissaare teenuskeskuse juht Krista Riik teatas, et Paap Uspenski ei soovi enam Orissaare osavalla ajalehte kokku panna. Samas on ajaleht piirkonna elanikele vajalik.

Riik selgitas, et ta küsis ajalehe kujundamiseks abi ka vallavalitsuse kommunikatsiooniteenistuselt, abi oleks seejuures vaja just siis, kui lehte minevad artiklid ja teated on vabatahtlikul algatusel kokku kogutud ja lehe sisu tuleb trükiks ette valmistada.