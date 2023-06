Voolu tänava sotsiaalmajast tulevad rusikareeglina vaid halvad ja väga halvad uudised. Osa neist jõuab mõnikord leheveergudele ja sisuks on ikka kas peksmine, kaklemine, pussitamine või mõni muu vägivallategu.

Just praegu on tapmissüüdistusega Kuressaares kohtu all Voolu tänava elanik Raivo (55), kes viimaste jõulude ajal oma kadunud viinapudelit otsides naabrit rinda pussitas. Ohvri õnneks tabas nuga rinnakuluud ja tera ei jõudnud südameni.