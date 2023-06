Vampiir või inimene ⟩ Mis teha, kui silmavalged on punased?

Kui ikka silmad veripunased, paneb see hetkeks võpatama igaühe, kes säärase vaatepildiga silmitsi satub. Olgugi et tegu ei ole alati ohtliku seisundiga, mõjutab see oluliselt elukvaliteeti, muutes olemise ebamugavaks. “Vampiirisilm” ehk peenema nimega subkonjunktivaalne hemorraagia on seisund, mida ilma tumedate päikeseprillide kandmiseta naljalt varjata ei anna.