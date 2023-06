ASA Spa Hotelli müügi- ja turundusjuht Urmas Pilt märkis, et võrreldes teiste nädalatega midagi teistmoodi pole – hotell on suvel pea iga päev üsna täis. Ta lisas ka, et Kuressaare veekriis on nende jaoks juba unustatud teema, mis hotelli täituvust enam kuidagi ei mõjuta.