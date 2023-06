Kotlandi mõisnik võtab ette Ilpla mõisa

OÜ Gutshof Gotland omanik Indrek Raudne ütles, et tema eesmärk on mõis korda teha. "Mõtteid on palju, saab näha, mis õnnestub realiseerida, mis mitte. Tegu on muinsuskaitsealuse objektiga, mis seab omad tingimused, nagu ka asukoht – ta ei asu ju päris Kuressaare linnas, vaid kümme kilomeetrit eemal. Igal juhul tuleb midagi niisugust teha, et ta järgmised paarsada aastat vastu peaks," rääkis ta.