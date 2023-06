Algab Saaremaa pikim muusikaüritus - Mustjala festival

Viimastel aastatel on kontserdid toimunud suuremalt üle terve saare. Sellel suvel on kolme nädala vältel plaanis 12 eriilmelist kontserti, kus astuvad üles muusikud nii Eestist kui ka kuuest välisriigist.

"Universaalse pillina naudib viiul improviseerimisrõõmu džässis, õõtsub swingilainetel, vaatab läbi folkmuusika rahvaste kultuuriloo sügavustesse ning trügib esiritta funkbändis. Olen veendunud, et hea muusika muudab Saaremaa suve täiuslikuks," lausus Tammesalu.

Festivali avakontserdil Mustjala päevakeskuses astuvad üles viiuldaja Paula Šumane , pianist Irina Zahharenkova ning tšellist Aare Tammesalu . Kuna fookuses on viiul, siis kindlasti väärib ka suuremat tähelepanu Eestis hetkel väga nõutud ja suurepärasel tasemel viiuldaja Triin Ruubel , kes astub üles koos pianist Kärt Ruubeliga 28. juunil Saare KEK-is, Kuressaares.

Muusikat viiakse ka Muhu saarele, Muhu veinitallu. 4. juulil astub seal üles ansambel Titoks. Festivalil on suur rõõm, et sellel aastal on programmis ka teatrihuvilistele midagi meelepärast - 8. juulil saab nautida Tagaranna kalurikülas Patrick Süskindi näidendi „Kontrabass“ komödramaatiline (ette)lugemist näitleja Andres Raagi (Tallinna Linnateater) poolt.