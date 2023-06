MARTIN VESBERG ⟩ Metsloomal on alati peatee!

Pulmaajal on metskitsed tavapärasest julgemad. Mida see meie jaoks tähendab? Loodushuvilised saavad kindlasti uute elamuste võrra rikkamaks, sest kitsedele on võimalik palju lihtsamalt ligi hiilida ning nende tegevust jälgida. Loodusest vähe kaugemat inimest võivad hulljulged kitsed aga pigem ehmatada. Jalakäija puhul võib kohtumine põõsast pea välja pistva kitsekesega vaid ehmatusega piirdudagi, ent autojuhile võivad sellised põõsa-ehmatused lõppeda juba natuke kurvemalt.