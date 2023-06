Öösel ja ennelõunal on üksikute sajuhoogudega, õhtupoolikul on laialdaselt vihmahooge (saju tõenäosus 50-75%, Ida-Eestis 25-50%). Ida- ja kagutuul muutub päeva peale pisut tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 21..26°C, rannikul on jahedam.