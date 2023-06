Otselülitus Saaremaa tantsijate sekka ⟩ “Kõik on rõõmsalt kohal, kõhud makaroni täis – lemmik toit tantsijal!"

Kohale jõuti Margi sõnul elusalt ja tervelt, peatselt olid algamas proovid. “Me siin juba kiirustame tantsuproovi, kõik on päiksekreemiga ennast ära kreemitanud, ilm läks pilve, meil on mõnus,” sõnas Mark, “Kõik on rõõmsalt kohal, kõhud on makaroni täis – lemmik toit tantsijal. Õpetajad on juba natuke väsinud, aga me läheme nüüd tantsuproovi puhkama.