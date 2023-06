“Täna on siis lõpuks käes päev, mida oleme kartnud juba viimased kuud – oleme sunnitud oma tegevuse määramata ajaks peatama,” kirjutas Saaremaa lemmikloomade turvakodu oma teisipäevases Facebooki postituses. MTÜ selgituse järgi tähendab see, et turvakodu pole võimeline reageerima isegi SOS-väljakutsetele.