Ukraina lapsed vajavad individuaalõpet

Kuidas ukraina lastel meie koolis läheb – nad saavad hakkama. Ei maksa eeldada, et eestikeelses koolis hakkab ukraina keelt rääkiv õpilane kohe viitele õppima. Nii ei ole viielisi lapsi ka meie koolis. Kui laps saab kolmed-neljad kätte, on see väga suur asi. Neile ei ole ju koostatud individuaalset õppekava. Meie õpetajad aga ei valda piisavalt hästi vene keelt ja ukraina keelt hoopiski mitte.