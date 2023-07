JUHTKIRI ⟩ Hooldekodukoht pensioni eest? Mitte Saaremaal

“Igal omavalitsusel on õigus kehtestada hoolduskuludele piirmäär, mis peab tagama inimesele teenuse kättesaadavuse vähemalt mõnes hooldekodus.” Ja veel: “Piirmäär ei saa olla nii madal, et üheski hooldekodus pole selliste hoolduskuludega teenust võimalik saada.”

Paraku on tõsiasi see, et vähemalt Saaremaa vallas ei saa eakas inimene keskmise pensioni eest kohta mitte üheski hooldekodus. Nimelt pole Saaremaa vallavalitsuse seatud 400-eurone piirmäär piisav, et siinsete hooldekodude teenuse hinna hoolduskomponenti katta.