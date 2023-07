Heategevusfondi Minu Unistuste Päev fotonäitus „Unistus teeb imet!“ jõuab Saaremaale

Tegemist on Minu Unistuste Päeva südamliku rändnäitusega, millel on fondi jaoks oluline tähendus. Fotonäitusele valiti tuhandete fotode seast välja viimase kümne aasta jooksul tehtud fotod. Iga foto jutustab lapse ja Minu Unistuste Päeva loo, millel on rõõm, helgus, kurbus ja valu käsikäes. Igaühe lugu on mõtlemapanev ja sügav.