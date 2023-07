JUHTKIRI ⟩ Koll näitab jälle hambaid?

Ebameeldiv seetõttu, et koll näitab hambaid keset kõige kuumemat turismihooaega, mil Saaremaa on paljude puhkajate sihtkohaks. Olgu siis lihtsalt lõõgastumiseks ja suve nautimiseks või siinsetest arvukatest üritustest osasaamiseks. Ebameeldiv seetõttu, et maikuine veekriis hakkas enam-vähem ununema ja inimeste skepsis hajuma. Aga võta näpust!

Kui halva õnne kõrvale siiski miskit positiivset püüda leida, siis on see kindlasti veekvaliteedi laiema monitoorimise õigustatus, tänu millele bakter kiiresti avastati. Kindlasti on positiivne ka tarbijate kohene teavitamine ja pahalase vastu viivitamatu kloorirünnaku alustamine. Mis sest, et avastatud bakterikogus oli väike, mis sest, et seda leiti vaid paari tarbija sisemisest süsteemist. Parem üle reageerida kui üldse mitte reageerida. Loodetavasti lahtiste teist etappi meil siiski ei tule.