Lugesin Saarte Häälest uudist küülikupoegadest, kes arvatavasti on mööda linna lahti lastud kellegi inimese poolt ("Südametu inimene poetas küülikupojad mööda linna laiali", SH 10. juuli). See ei vasta tõele – keegi ei ole neid loomi mööda linna poetanud, vaid paistab, et linn on nn hulkuvaid küülikuid täis.