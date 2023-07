Ma olen täheldanud ja mitte ilma rahuldustundeta, et seda juhtub ülimalt harva, kui ma eksin. Kui ma veel mõnevõrra noorem olin, siis tuli seda aeg-ajalt muidugi ette, sest elukogemust ju nappis ning mul pole sugugi häbi tunnistada, et veerand sajandit tagasi (hirmus mõeldagi, et juba nii kaua) kuulutasin ma ooperipäevad Saaremaal rumalaks ning juba eos nurjunud ettevõtmiseks.