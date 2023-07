JUHTKIRI ⟩ Anname kaitsealale rahu

Keskkonnaameti Viidumäelt lahkumine on vastavates ringkondades tekitanud üksjagu frustratsiooni. Looduskaugel inimesel on ilmselt raske mõista, millise tähtsusega on üks pika ajaloo ja suurte väärtustega looduskaitseala koos sealse keskusega. Talle võib tunduda, et Saaremaa ainukese hästivarustatud loodusõppekeskuse kadumine senisel kujul on kohalikule kogukonnale halb. Hoopiski mitte.