Metsakaitsjad heidavad RMK-le ette eksitavate selgituste jagamist

Konati puhkekoha ümbruses on maastikuliselt ja liigiliselt väga mitmekesine ja eriline riigimets 52,5 hektarit, millest majandatavat metsa on 37,2 hektarit. Riigimetsa haldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kes esitles oma plaani sealses kodumetsas 3,4 hektarit lageraiet teha. Mustjala osavallakogu aga keeldus lageraiest, sest nende soov on säilitada metsaosa puhke- ja õppemetsana, niinimetatud püsimetsana ja parkmetsana, ja selleks soovitavad nad teostada vajadusel vaid valikraied.