FC Kuressaare U21 võttis tabeli viimase vastu hilise võidu

„Väga raske mäng,“ tunnistas peatreener Sander Viira. „Mäng pika pausi järel ning ka treeningpaus andis tunda. Tegelikult olid juba viimases trennis ohumärgid oleval. Pidime palju pingutama, füüsiliselt ei olnud me kõige paremad ja ka vaimselt polnud valmis. Alahindamine andis tunda ja siin pean meeste häälestamisel ka endale tuhka pähe raputama.“

„Eks see tulemus näitab siiski ka meeskonna tugevust. Suutsime välja vingerdada, on mida õppida ja mida paremini teha. Samas näitas mäng, et suvepuhkusel ei tohi jalgpall jääda kolmandale-neljandale kohale,“ märkis Sander Viira.