Esimesed augustipäevad tulevad äikselised

Madalrõhkkond toob lähipäeviks vihmasadu ja äikest, kuid päevased õhutemperatuurid püsivad mõõdukalt suvised, jäädes valdavalt 17 ja 25 kraadi vahele.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võib esineda äikest. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaaretuul 3–9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9–14, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Sadu on mõnel pool intensiivne. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–10, puhanguti 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 17–24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 3–9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14–18 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, on äikest. Sadu on mõnel pool intensiivne. Puhub lõunakaaretuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 17–24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.