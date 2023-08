Aru lihaveise- ja teraviljakasvatusettevõte Kritanto OÜ tegutseb Leisi osavallas Aru külas. Ettevõtte karjas on üle 70 lihaveise ja haritavat põllumajandusmaad on kokku 300 hektarit. Teravili kasvab sel aastal ligi 60 hektaril. Kümmekond hektarit on poollooduslikku kooslust, mida Aru oma lihaveistega hooldab.