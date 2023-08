PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Suunamudijad ja habemega naised

Ma olen muide surmkindel, et perepea ise on terve Saaremaa peale ainuke, kes usub, et Aino teda tõsimeeli perekonna peaks peab. Aga jah, igatahes läks nii, et Aino ooperipäevadeks tehtud uhke maniküür sai kartulit võttes kannatada ja ta kutsus mind seda tuunima, sest teadagi on ees ju veel merepäevad. Kuidagi läks meil jutuks, et Kirsti oli kangesti õhinas merepäevadele tulevast mudijast. Kirsti on Pille tütar ja küünetehnik ning Pille on meie ühine sõbranje.