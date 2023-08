Parim haakrik oli haikala selgroolülidest jalutuskepp

Geograafiliselt on laada haare aastatega laienenud. Lisaks Eestile, Lätile ja Leedule olid kaugemad külalised seekord oma kaubaga kohale tulnud isegi Ameerikast Floridast. Samuti on aasta-aastalt tõusnud saarlaste ja Saaremaa külaliste huvi väärtusliku vanavara – meie ajaloo – vastu. Nagu juba traditsiooniks on saanud, hinnati selgi aastal silmatorkavamaid väjapanekuid ja esemeid. Žürii koosseisus Priit Kivi (SA Saaremaa Muuseumi peavarahoidja), antiigi- ja vanavara asjatundja Andrus Aumees (Arensburg Antiik OÜ) ja merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja (Kuressaare Kultuurivara) valisid 2023. aasta merepäevade parima ja hea haakriku, lisaks anti veel eripreemia silmapaistva eseme eest. Auhinnad pani välja merepäevade korraldustoimkond.