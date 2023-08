KAJA TAMPERE ⟩ Meite oma elu

Identiteedi kujunemine on seega väga mitmetahuline ja mitmekihiline elu elamise kunstnikutöö, mille vundamendiks on väärtused ning mis saab sära ja elujõu just ja ainult sedasi. Saarlased on kindlasti uhked oma identiteedi üle ja kannavad nii kogu- kui ka perekondlikke väärtusi väärikalt põlvest põlve edasi, vanematelt lastele. Enamik külasid meie saarel on mitmesaja-aastase ajalooga ja järjepidevalt elavad seal samad pered nagu sadu aastaid tagasi. Seda ajalugu teatakse, mäletatakse, kuid samas otsitakse ka üha uusi ja uusi suhteid ja põlvnemisi nendes perede lugudes.

Kui suguvõsad suviti kokku saavad või klassi- ja koolikokkutulekud toimuvad, on esimesed jutud ikka sellest, kes mehele läinud ja kes lapsi või lapselapsi saanud. Mida kaugemale aga jäävad erksad noorusajad, seda sagedamini tulevad jutuks ka surmad. Need jutud ja jutustamised on loomulik osa kogukondlikust läbikäimisest. Ja tavaliselt ei tule kellelegi pähe mõte, et kui ma räägin oma koolikaaslastele kokkutulekul oma lastest või lastelastest ja näitan nende pilte, et see oleks kuidagi kuritegelik või pahatahtlik. See on olnud osa meie elust saare kogukonnas. See on suhtlus, lähtudes tervest mõistusest, talupojatarkusest ja kogukondlikust intelligentsusest.