Saaremaa trupid tulid festivalilt taas hulga preemiatega

Mika Waltari "Tule tagasi, Gabriel!", mis on Salme vallateatrile juba varemgi festivalitiitleid toonud, pärjati Elvas laureaadi nimetusega, etenduses kaasa löönud Getlin Jōgi aga näitlejapreemiaga. Taritu trupp sai kolm näitlejapreemiat, need pälvisid Aili Salong, Harald Tõru ja Matis Prostang, ning kunstniku eripreemia tuli Kersti Sepale.

Festivalil ka ühes žüriis osalenud lavastaja Maire Sillavee tundis heameelt, et peaaegu tuhandekilomeetrine reis Eestimaa teise otsa nii edukaks osutus. Lisaks sellele, et läinud nädala Saaremaa vaat et sügisehõngulisest ilmast sai ära käidud 32-kraadises südasuves.