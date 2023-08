JUHTKIRI ⟩ Illiku kumm kipub lõpuks katkema

Meenutame, et Paap Uspenski veetav MTÜ Perekond Piidivabrik sai suure osa Illiku laiust oma hallata hoonestusseadmise lepinguga Orissaare vallalt 2017. aastal. Vägagi üldsõnalise lepinguga anti laid 35 aastaks rendile. Lühidalt öeldes on Perekond Piidivabriku kohus vastavalt lepingule laidu kui tervikut arendada, kuid sellest ei ole siiani ilmselgelt asja saanud. Jah, Illikul juba mitmendat aastat tegutsev restoran Köht on küll üks näide sellest, et midagi on justkui tehtud, kuid paraku ei suutnud arendaja sedagi toitlustuskohta avada ega pidada nii, nagu reeglid ette näevad.

Kui lugeda aastate vältel Saaremaa valla ametnike ja Illiku arendajate vahel peetud kirjavahetust, siis mustrina jääb silma, et vallavalitsus nõuab teavet arengute kohta ja arendaja selgitab omakorda, miks ühte või teist asja pole tehtud ja et tegelikult peaks vald neid erinevates tegevustes rahaliselt toetama. Seejuures – vald ongi andnud MTÜ-le aastate vältel kümneid tuhandeid eurosid tegevustoetusteks, millest lõviosa on kulunud ülipopulaarsete festivalide I Land Sound korraldamiskulude katteks. Sel aastal keerati esimest korda kraanid kinni. Pole ju välistatud, et valla antav raha kuluks Piidivabrikul advokaatidele maksmiseks. Erinevates vaidlustes vallavalitsusega.