Tänavu on vähipüügil lubatud ühel isikul ühe kalastuskaardi kohta püüda kuni 75 mõõdulist jõevähki. Varem oli see 75 vähki ööpäevas. Saare maakonnas on vähipüük keelatud Karujärves, Põduste jões, Laugi, Kuke ja Kurdla peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahel.