SENTA OBUSTKOPPEL ⟩ Sangata kohver

Me käisime oma naisteväega möödunud nädalal Maimul abiks elamist ümber korraldamas, sest ta tütrepoeg tuleb sügisest ametikooli õppima ja poisile oli vaja tuba vabaks teha. Maimul ja Viktoril on ruumi lahedalt – kaks korrust ja viis tuba, aga eks aastate jooksul on igasugu nasvärki kogunenud ja kuna nad peale laste välja kolimist teist korrust sisuliselt ei kasutagi, on ülakorrusest paras kolikamber saanud.